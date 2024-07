Weißes Kreuz sammelt Prothesen für Kriegsversehrte in der Ukraine

Transport ein- bis zweimal im Jahr

Der Südtiroler Medizintechniker Hubert Egger forscht seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der bionischen Prothetik. Seit mehreren Jahren sammelt er auch gebrauchte Prothesen in Österreich, liefert sie in die Ukraine und schult dort das Fachpersonal in den Krankenhäusern, damit dieses die Prothesen fachgerecht an die jeweiligen Träger anpassen kann.In Südtirol bekommt Egger dafür Unterstützung vom Weißen Kreuz, das jetzt eine eigene Sammlung organisiert. Ab Montag, 29. Juli, können gebrauchte Prothesen am Hauptsitz des Landesrettungsverein in Bozen, Lorenz-Böhler-Straße 3, abgegeben werden. Wer seine gebrauchte Prothese spenden möchte, muss dort lediglich eine Schenkungsurkunde unterschreiben, damit sie auch weiterverwendet werden kann.„Wir sind sehr froh über die Zusammenarbeit mit Hubert Egger. Sein Engagement und sein immenses Fachwissen sind ein wichtiger Beitrag, um den Menschen in der Ukraine beizustehen“, betont Alexander Schmid, der Präsident des Landesrettungsvereins.Ein- bis zweimal im Jahr werden die gespendeten Prothesen vom Weißen Kreuz entweder ins zentrale Lager in Oberösterreich oder direkt in die Ukraine transportiert. Der Landesrettungsverein ist dort seit Kriegsausbruch im Einsatz und führt unter anderem auch regelmäßig Hilfslieferungen durch.„Als Mitglied des europäischen Hilfsnetzwerkes Samaritan International können wir solche Transporte effizient abwickeln und garantieren, dass sie sicher an ihrem Bestimmungsort ankommen“, erklärt der Direktor des Weißen Kreuzes, Ivo Bonamico.Wer die Hilfe für die Menschen in der Ukraine auch mit einer Geldspende unterstützen möchte, kann diese unter dem Kennwort „ Ukraine “ auf das Konto des Weißen Kreuzes (IBAN: IT 29 C 03493 11600 000300058998) überweisen.