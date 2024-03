Weißes Kreuz und Raiffeisenverband arbeiten zusammen

„Ein Herzensanliegen“

So wie das Weiße Kreuz bietet auch Raiffeisenverband Südtirol seinen Mitarbeitern verschiedene Möglichkeiten zur Persönlichkeitsbildung, heißt es in einer Pressemitteilung des Weißen Kreuzes. Die Mitarbeiter nutzen das angeeignete Wissen natürlich für die Arbeit, es kommt ihnen aber auch im privaten Leben zugute. Mit dem von den beiden Direktoren Bonamico und Zampieri unterzeichneten Rahmenabkommen können Freiwillige und Angestellte des Weißen Kreuzes nun auch das reichhaltige Schulungs- und Fortbildungsangebot des Raiffeisenverbandes in Anspruch nehmen.„Für uns als Raiffeisenverband ist die Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz ein Herzensanliegen, weil damit Ressourcen gebündelt werden und ein Austausch zustande kommen wird, von dem beide Seiten profitieren dürften“, betont Generaldirektor Robert Zampieri. „Als Weißes Kreuz danken wir dem Raiffeisenverband für die Möglichkeit, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dessen hochwertige Schulungen und Fortbildungen besuchen dürfen“, sagt Direktor Ivo Bonamico.„Dieser Vertrag gilt nun ein Jahr, er wird dann wohl stillschweigend verlängert werden, weil sich Verband und Verein gut kennen und ich überzeugt bin, dass wir auch in der Aus- und Weiterbildung fruchtbringend zusammenarbeiten werden. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, Raffeisen für jegliche Unterstützung zu danken – egal ob in den Sektionen oder auf Landesebene.“