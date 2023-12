Weitental: 70-jähriger Waldarbeiter verunglückt

Wegen des unzugänglichen Geländes, in dem sich der Mann befand, forderte die Bergrettung Vintl den Notarzthubschrauber Pelikan 2 an. Dieser nahm in der Folge 2 Bergretter auf und flog dann an den Unglücksort.4 weitere Retter standen mit dem Einfahrtsfahrzeug in Bereitschaft. Bald konnte der Verunfallte im Wald ausfindig gemacht werden. Die Bergretter sowie der Notarzt und ein Flughelfer wurden mit der Winde zum Unfallopfer abgeseilt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Mann mit der Winde geborgen und vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus von Brixen geflogen.