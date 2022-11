Welsberg-Taisten: Südtiroler gerät unter Bauteil – erheblich verletzt

Es war kurz nach 7.30 Uhr, als sich das Unglück ereignete: Ein Südtiroler wurde auf einer Baustelle von einem umkippenden Bauteil erfasst und darunter eingeklemmt.Der Mann wurde von Rettungskräften des Weißen Kreuzes der Sektion Innichen und den Freiwilligen Helfern erstversorgt und von den Wehrmännern der Freiwilligen Feuerwehr Welsberg aus seiner misslichen Lage befreit.Der Verletzte wurde anschließend ins Krankenhaus nach Bruneck.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz der Sektion Innichen mit einem Notarzt- und einem Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr von Welsberg und die Carabinieri Welsberg.Erst vor einer Woche ereigneten sich in Südtirol – ausschließlich im Pustertal – schwere Arbeitsunfälle – einer davon sogar mit Todesfolge. Am vergangenen Donnerstag kam es in Innichen zu einem ähnlichen Arbeitsunfall, bei dem ein 17-Jähriger ebenfalls von einem Bauteil erfasst, eingeklemmt und erheblich verletzt wurde.