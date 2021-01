Weltkriegsbombe in Bozen erfolgreich entschärft

Ein Sirenensignal (15 Sekunden), begleitet von einer Durchsage im Hörfunk, gab um 10.30 Uhr den erfolgreichen Abschluss der Entschärfungsarbeiten bekannt. Die 4.670 Personen, die aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen musste, können wieder in ihr Zuhause zurückkehren.Um 9.32 Uhr begannen Experten des zweiten Regiments der Sturmpioniere Trient damit, den Zünder der Bombe zu entfernen. Dieser Kopfzünder wurde noch vor Ort vernichtet. Die Bombe wurde dann in die Caccia-Dominioni-Kaserne in Roverè della Luna (Aichholz) gebracht, wo sie entleert und anschließend kontrolliert gesprengt wird. Es war bereits die dritte Bombe in kurzer Zeit, die in der Bozener Innenstadt gefunden wurde und entschärft werden musste, die Operation hieß dementsprechend „Zentrum ter“.

