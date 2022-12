Weltneuheit: Demaclenko präsentiert „unsichtbaren“ Schneeerzeuger „The Ghost“

Klare Vorteile

„The Ghost“ in Aktion. - Foto: © Demaclenko

Über Demaclenko

Mit „The Ghost“ verfolgt Demaclenko ein innovatives, noch ganzheitlicheres Produktkonzept und das Ziel, Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Effizienz auf einem völlig neuen Niveau zu vereinen.Das Prinzip des „Ghost“: Ein Schneeerzeuger wird auf eine hydraulische Hebevorrichtung montiert und ist über eine Luke zur Gänze in einen Schacht absenkbar.Die Basis für diese Technologie wurde bereits mit dem E-Tower gelegt, der 2022 auf der Messe in Grenoble vorgestellt wurde und bei dem der Schneeerzeuger auf einen einziehbaren Schrägaufzug montiert wird.Bei „The Ghost“ wurde dieser Ansatz weitergeführt, um zum einen die Produktpalette zu erweitern und zum anderen noch besser auf individuelle Kundenwünsche eingehen zu können.Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Durch eine Luke geschützt, kann der Schneeerzeuger bei Nichtgebrauch oder während des Sommers direkt im Schacht garagiert werden. Neben dem praktischen Nutzen ermöglicht dies zudem eine optisch unauffällige Einbettung der Beschneiungskomponenten in die Natur – ein weiterer Aspekt, auf den bei Demaclenko besonderes Augenmerk gelegt wird.Dank der erhöhten Position auf dem Hebeturm können optimale Schneiergebnisse erzielt werden, gleichzeitig garantiert die vollautomatische Steuerung mit Sensorüberwachung eine unschlagbar einfache Handhabung.Für die Wartung oder den Abtransport wird der Schneeerzeuger einfach abgesenkt, wobei die Wartung auch direkt im Schacht vorgenommen werden kann. Statisch ist die Konstruktion selbstverständlich so konzipiert, dass auch Pistenfahrzeuge problemlos darüberfahren können.Mit dieser noch nie dagewesenen Technologie unterstreicht Demaclenko auf ein Neues seine Vormachtstellung als Innovationsführer der Beschneiungsbranche.„The Ghost“ bringt wieder einmal exakt auf den Punkt, was bereits seit Anfang der Firmengeschichte tief in der DNA des Unternehmens verankert ist: echte Innovation zu bieten und Benutzerfreundlichkeit neu zu denken.Demaclenko ist Teil der Unternehmensgruppe High Technology Industries (HTI), unter deren Dach zahlreiche weitere Erfolgsmarken vereint sind: Leitner, Poma und Bartholet (seilgezogene Personentransportsysteme), Prinoth und Jaraff (Pisten- und Kettennutzfahrzeuge), Leitwind (Windkraftanlagen), Wlp Systems (Staubbindesysteme und Brandbekämpfung), Agudio (Materialseilbahnen) u.v.m.Das Netz an Niederlassungen umspannt die ganze Welt und es gibt beispielsweise Niederlassungen in Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland, der Slowakei, den USA, Kanada, China und Indien.