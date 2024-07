Wengener Bach wütet: Sägemühle mitgerissen – VIDEO

Mehrere kleine Muren

Als der Regen nachließ verbesserte sich die Lage glücklicherweise.Der Bach hatte jedoch bereits einige Schäden angerichtet: Im Weiler Ju waren Wassermassen eines Nebenbaches in ein Haus eingedrungen. Der Keller wurde überflutet, auch ins Erdgeschoss drang Wasser ein.Im Weiler Spëscia weiter taleinwärts rissen die Wassermassen eine kleine private Sägemühle mit. Hier hatte sich der Wengener Bach aufgestaut und war dann plötzlich losgebrochen. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr La Val/Wengen.Ausgerückt sind am Mittwochabend auch die Feuerwehren von San Martin de Tor/St. Martin in Thurn und Antermëia/Untermoj. Es galt, kleine Muren zu beseitigen, die abgegangen waren.