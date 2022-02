Weniger Neuinfektionen, aber 60 Corona-Tote in einem Monat

Der Höhepunkt der Omikron-Welle in Italien und auch in Südtirol scheint hinter uns: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt , auch die Wocheninzidenz geht deutlich runter. Nur die Zahl der Toten ist vergleichsweise noch immer hoch.Zwischen dem 14. Jänner und dem 14. Februar starben in Südtirol 60 Personen an den Folgen einer Corona-Erkrankung – im Schnitt also 2 Personen am Tag.Insgesamt sind in Südtirol seit Beginn der Pandemie bis jetzt 1385 Menschen an oder mit Corona gestorben. Hier lesen Sie, wo besonders viele Menschen starben.

