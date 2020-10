Wenn Sie reden wollen: Hier bekommen Sie Hilfe

„Das öffentliche Leben steuert wieder schrittweise auf einen Lockdown zu“, sagt etwa Michael Reiner, Leiter der Jugendberatung Young+Direct. „und dies bedeutet zwangsläufig, dass auch die Jugendlichen sich wieder auf große Veränderungen einstellen müssen. Der Unterricht wird teilweise bis ganz in den Fernunterricht übergehen, Freizeitaktivitäten wie z.B. Mannschafts- und Kontaktsportarten werden vorübergehend ausgesetzt, das Nachtleben völlig eingestellt. All diese Veränderungen können erneut ein erhöhtes Konflikt- und Krisenpotential für junge Menschen darstellen.„Gerade deshalb“, so Reiner weiter, „ist es umso wichtiger, für die Jugendlichen weiterhin sichtbar und vor allem leicht erreichbar zu sein, denn auch sie benötigen in Krisenzeiten einen möglichst niederschwelligen Zugang zu professioneller Unterstützung und Begleitung.„Wir werden bei einem teilweisen, aber auch bei einem möglichen vollständigen Lockdown den Jugendlichen weiterhin mit unserm Beratungsangebot zur Seite stehen“, so Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings. „Vorerst werden alle Angebote aufrechterhalten, auch persönliche Gespräche sind unter Einhaltung aller Vorgaben weiterhin möglich. Sollte sich der gesetzliche Rahmen ändern, werden wir die Begleitung der Jugendlichen wieder ausschließlich per E-Mail, Whatsapp und Telefon weiterführen.„Wenn Jugendliche also Schwierigkeiten haben oder in eine Krise geraten, finden sie auch jetzt Rat und Hilfe bei Young+Direct.“, so Reiner abschließend. Unten aufgelistet alle wichtigen Nummern – nicht nur für Jugendliche.NotfalldiensteNotrufnummer 112Notfallpsychologie rund um die Uhr erreichbar unter 366 6209403Bei psychischen Krankheiten oder schwersten Krisen:Psychiater vom Dienst, telefonisch über die Telefonzentralen der Krankenhäuser von Bozen 0471 908111, Meran 0473 263333, Brixen 0472 812111 und Bruneck 0474 581111 verlangen.Niederschwellige Beratungsdienste:Telefonseelsorge 0471 052052 rund um die Uhr, onlineberatung www.telefonseelsorge-online.bz.it, deutschsprachigItalienischsprachige Hotline:Telefono amico 02 23272327 tutti i giorni 10.00-24.00 Uhr , WhatsApp 345 0361628 dalle 18 alle 21, www.telefonoamico.it,Für Jugendliche:Young and direct 0471/1551551, E-Mail [email protected] ; Whatsapp 3450817056

