Wertvoll bei Suchaktionen: Dieses neue Gerät kann Handys orten

Ein Wanderer verirrt sich am Berg, er landet in einer Zone ohne Handy-Netz: Südtirols Bergrettung hat ein neues Gerät, das in solchen Fällen die Suchaktion wesentlich erleichtern und einen lebensrettenden Vorteil bringen kann. Wer im Fall der Fälle schneller gefunden werden will, sollte eine besondere Nummer zu Hause gut aufbewahren. + Von Florian Mair