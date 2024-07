Wetter: So geht es in den nächsten Tagen weiter

Am Dienstag wird es freundlicher

Der Donnerstag bleibt unbeständig

Zu Beginn der neuen Woche kühlt es etwas ab, der Saharastaub verzieht sich. Feucht-labile Luftmassen sorgen für unbeständiges Wetter, besonders montags und mittwochs. Nach der letzten Tropennacht am Sonntag dürfte uns diese Woche keine weitere bevorstehen.„Am Montag überwiegen die Wolken, teils sind in der schwül-wärmeren Luft auch kräftigere Gewitter und Regenschauer möglich“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf dem Kurznachrichtendienst „X“. In den nördlichen Tälern sorgt der Föhn für Abkühlung und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad.Der Dienstag verläuft etwas freundlicher; meist bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich recht häufig. Im Norden des Landes weht weiterhin der Föhn. Das Thermometer klettert auf maximal 21 bis 29 Grad. Am Mittwoch überwiegt erneut die Wolkendecke: Es wird wieder wechselhafter und einige Regenschauer ziehen über das Land. Mit Höchstwerten von maximal 17 bis 24 Grad wird es etwas kühler.Auch am Donnerstag bleibt es nicht überall trocken und vereinzelte Regenschauer sind möglich. Dafür klettern die Temperaturen wieder etwas weiter nach oben: Am Donnerstag erreichen wir Höchsttemperaturen von 20 bis 27 Grad.