Wetterprognose: Sonne am Montag, ab Mittwoch wechselhafter

Fast im ganzen Land ist das Wetter heute stabil. Vor allem in den Dolomiten und am Alpenhauptkamm ist aber doch mit Wolken und einzelnen Regenschauern zu rechnen. Im restlichen Südtirol scheint verbreitet die Sonne. Auch am morgigen Montag ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. „Morgendliche Nebelfelder lösen sich rasch auf und im Tagesverlauf ziehen höchstens ein paar dünne Schleierwolken durch“, so der Landeswetterdienst.Am Dienstagnachmittag tauchen dann ein paar Schleierwolken am Himmel auf. Es bleibt aber recht freundlich. Erst ab Mittwoch wird es wechselhafter mit einer Mischung aus Sonne und dichteren Wolken. Einige Regenschauer sind am Donnerstagnachmittag nicht ausgeschlossen.