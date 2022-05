Wie angespannt der Mietmarkt ist, zeigt dieses extreme Beispiel aus Meran Wie angespannt der Mietmarkt ist, zeigt dieses extreme Beispiel aus Meran

Eine Frau hat in Obermais eine Kleinwohnung zu vermieten, und stellte vor gut einer Woche die Annonce auf einschlägige Facebook-Seiten. Was sie dann erlebte, ist Ausdruck des angespannten Mietmarktes in Südtirol. „Ein Riesenproblem“, sagt Sozialstadtrat Stefan Frötscher.