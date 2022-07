Wie der fast blinde Gabriel aus Sexten den Cerro Torre bezwungen hat Wie der fast blinde Gabriel aus Sexten den Cerro Torre bezwungen hat

Der Cerro Torre ist 3128 Meter hoch, liegt in Patagonien an der Grenze zwischen Argentinien und Chile und gilt als einer der schwierigsten Gipfel der Welt. Gabriel Tschurtschenthaler aus Sexten hat die steile Granitwand vergangenes Jahr bezwungen. Der 34-Jährige leidet seit seiner Geburt an einer Beeinträchtigung der Sehkraft von mittlerweile 90 Prozent. + von Lukas Tinkhauser