Wie wäscht man Obst und Gemüse am besten?

Zum Waschen eignet sich fließendes kaltes oder lauwarmes Wasser. Spezielle Reinigungs-, Spül- oder gar Desinfektionsmittel sind im Allgemeinen nicht nötig und auch nicht sinnvoll. HartnäckigeVerschmutzungen lassen sich mit einer Gemüsebürste von Karotten, Kartoffeln und andere „robusten“ Produkten entfernen.Äpfel, Nektarinen, Gurken und andere Früchte, die ausreichend fest sind, kann man nach dem Waschen mit einem sauberen Tuch abreiben, um sie noch gründlicher zu reinigen.Zarte Blattsalate, Erdbeeren oder Himbeeren vertragen dagegen keinen harten Wasserstrahl. Sie werden besser erst unmittelbar vor ihrer Verwendung und nur kurz in kaltem, stehendem Wasser gewaschen und zum Abtropfen in ein Sieb gegeben.Frische Kräuter sollten ebenfalls nur kurz, am besten unter fließendem lauwarmem Wasser, gewaschen und anschließend vorsichtig trocken getupft werden.Durch gründliches Waschen und Abreiben kann auch ein Teil der Pestizidrückstände, die möglicherweise an der Oberfläche vorhanden sind, entfernt werden. Dies gilt jedoch nicht für Pestizide mit systemischer Wirkung. Diese verteilen sich über alle Teile der Pflanze und somit auchim Inneren der Früchte.

