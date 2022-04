824 Neuinfektionen – 3 Todesfälle

In den vergangen 24 Stunden wurden in Südtirol 721 PCR-Tests untersucht und dabei 41 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 783 positive Antigentests, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Dienstag mitteilt. 2 Covid-Patienten werden auf der Intensivstation betreut. Die Inzidenz sinkt kontinuierlich seit dem 27. März und liegt nun auf 610. Es sind wieder 3 Corona-Todesopfer in Südtirol zu beklagen. Auch die Bettenbelastung in den Krankenhäusern steigt.