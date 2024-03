Wieder Autoeinbruch in Naraun – Möglichen Täter beobachtet

Das letzte Opfer ist die Naraunerin Katharina Putzer (21): Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr stellte sie ihren Audi am Parkplatz ab, um nach St. Hippolyt zu spazieren. Nach etwa 30 Minuten kehrte sie zum Auto zurück.Schon von Weitem sah Putzer die eingeschlagene Seitenscheibe ihres Audi. Der oder die Täter hatten auch ihre 2 Sporttaschen mit Kleidung mitgehen lassen. Diesmal könnte ein Dieb aber zu wenig vorsichtig gewesen sein.„Auf dem Parkplatz und auf dem Weg nach St. Hippolyt sah ich einen jüngeren Mann mit Pullover und Kapuze, der sich auffällig verhalten hat“, berichtet sie. „Ich habe mir aber nichts dabei gedacht, auch weil in dieser Gegend öfter Leute mit Trainerhosen unterwegs sind.“Putzer hat bei den Tisner Carabinieri Anzeige erstattet. Klagen gibt es in der Gemeinde Tisens immer wieder über die mangelnde Präsenz der Carabinieri, obwohl sie dort stationiert sind.