Wieder ein Brand in Prad: Großeinsatz der Feuerwehren

Foto: © FFW Prad

Gemeindeverwaltung bat Bürger um Mithilfe

In der Gemeinde Prad am Stilfserjoch läuft derzeit ein Großeinsatz , nachdem ein Stadel in Brand geraten ist. Gegen 10.15 Uhr wurden 8 freiwillige Feuerwehren alarmiert, um die Flammen zu löschen.Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar, und die Einsatzkräfte konzentrieren sich momentan darauf, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern und die Situation zu stabilisieren.Auch das Weiße Kreuz ist vor Ort, um die Feuerwehrleute zu betreuen. Glücklicherweise gibt es bisher keine Berichte über Verletzte.Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Prad , Lichtenberg, Eyrs, Mals, Tschengls, Schluderns, Stilfs und Sulden.Erst am Montag hatte die Gemeindeverwaltung von Prad ihre Bürger um Mithilfe gebeten ( STOL hat berichtet ). Aufgrund der vermehrten Brände in den letzten Jahren rief die Verwaltung dazu auf, verdächtige Beobachtungen, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten, umgehend zu melden. Dies kann telefonisch unter 0473 73 75 00, direkt bei der Carabinieri-Station oder anonym erfolgen. Die Gemeindeverwaltung betont, dass jede Information zur Aufklärung der Brände beitragen kann.