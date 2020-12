„Wir sind Nikolaus“: Vorschläge für die Feier Zuhause

Auch wenn in diesem Jahr am 6. Dezember viele gewohnte Bräuche nicht oder nur in eingeschränkter Form stattfinden, kann das Fest des heiligen Nikolaus trotzdem gefeiert werden. Bischof Ivo Muser lädt in einem Brief an alle Kinder dazu ein, heuer besonders die Botschaft des heiligen Nikolaus hervorzuheben und ihn als Vorbild zu nehmen.