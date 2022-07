Wölfe: „Ab 1. August startet in Südtirol Vergrämung“

„ Das 3 Weidezonen-Modell ist sicherlich ein interessantes. Wir werden sehen, wie weit man damit kommt. ” — Arnold Schuler

Da hat der Mann sicher Recht. Wölfe sind extrem schlaue und anpassungsfähige Tiere, sie sind nicht umsonst auf der gesamten nördlichen Halbkugel verbreitet. Wenn sie vor etwas keine Angst haben brauchen, dann verstehen sie das sofort – und nutzen es aus. Das Szenario des Schweizer Experten ist die logische Folge. Man muss kein Prophet sein, um das vorherzusehen.Schuler: Aktuell gibt es allein im Trentino 26 Wolfsrudel mit insgesamt 130/150 Tieren. Die jüngsten Risse im Pustertal scheinen hingegen von Wölfen zu stammen, die aus dem Norden eingewandert sind. Wir sind also in Südtirol gewissermaßen von allen Seiten umgeben. Und dennoch ist es in der Tat mühsam, in Brüssel Gehör zu finden. Aber auch die einzelnen EU-Mitgliedstaaten haben offensichtlich keine große Lust, hier aktiv zu werden. Da spielen zu viele Emotionen in der – vor allen Dingen städtischen – Bevölkerung mit. Die sehen die Fotos vom schönen Wolf.Fotos von gerissenen Schafen sieht man – anders als in der lokalen Presse im Alpenbogen – andernorts nie. Aber die Politik sollte aufgrund von Fakten entscheiden, nicht aufgrund der Stimmung in der Bevölkerung. Aber man muss auch sagen, dass diese im Alpenbogen mit den rasant zunehmenden Problemen durch den Wolf durchaus kippt. Nun steigt der Druck – und das könnte uns helfen. Zumindest die Erlaubnis, die Tiere zu vergrämen, hat uns die ISPRA nun erteilt. Der Landeshauptmann unterschreibt in den nächsten Tagen das entsprechende Dekret.Schuler: Ab 1. August soll das Dekret in Kraft sein, und dann werden wir sicherlich sofort mit der Vergrämung starten.Schuler: Das sind Fake News.Schuler: Das 3 Weidezonen-Modell ist sicherlich ein interessantes. Wir werden sehen, wie weit man damit kommt.Schuler: Wir sollten die Gesetze bis zu ihren Grenzen ausreizen. Überschreiten sollten wir sie nicht. Das löst das Problem nicht.Schuler: Das ist genau das, was nicht passieren sollte.