Wohnhaus komplett abgebrannt – Schafe konnten nicht gerettet werden

Um 23.10 wurde Alarm geschlagen. Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Andrä, Brixen, Afers und Milland wurden zu einem Wohnhausbrand in St. Andrä gerufen. „Das Wohnhaus stand komplett in Flammen, als wir vor Ort eintrafen“, sagt ein Feuerwehrmann zu STOL. „Das Haus ist komplett abgebrannt.“Das Wohnhaus ist unbewohnt, somit kamen auch keine Personen zu Schaden. Die Besitzer des Hauses selbst wohnen in Milland bei Brixen.Im Stall des Hauses befanden sich aber 10 Schafe. Diese konnten die Feuerwehrleute nicht mehr vor den Flammen retten.Die Ursache des Brandes muss noch geklärt werden.Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren von Brixen und Umgebung auch das Weiße Kreuz Brixen.

