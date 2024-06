Wohnraum für Frauen in Not

Es ist dies ein weiteres Projekt um die Schwächsten in der Gesellschaft in einer Notsituation zu unterstützen. Die Räumlichkeiten werden Frauen und Kindern nach einem Aufenthalt im Frauenhaus als Übergangswohnung überlassen.



Die Zuweisung der Wohnung erfolgt über die Sozialdienste in der Bezirksgemeinschaft, die Führung obliegt hingegen der Bürger:innengenossenschaft.



Kürzlich haben die Vertreter der 3 Einrichtungen den entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

stol