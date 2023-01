Wohnungen aufgebrochen: Parallelen zu anderen Gemeinden geprüft

Die bisher Unbekannten hatten am vergangenen Donnerstag bis zum Einbruch der Dunkelheit gewartet und waren dann in Gossensaß zur Tat geschritten.Es gelang den Übeltätern in 2 verlassene Wohnungen einzudringen. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Beim Einbruch in 3 weitere Wohnungen und Häuser wurden sie vermutlich vertrieben. Dort blieb es beim Versuch. Die Verbrecher richteten aber Sachschaden an.Die Carabinieri und die Polizei ermitteln. Sie prüfen, ob es Parallelen zu den bisherigen Einbrüchen in den anderen Südtiroler Gemeinden gibt, um die Täter zu fassen. Die Ordnungskräfte bitten die Bevölkerung, Verdächtiges sofort zu melden.