Wohnungsbrand in Pfitsch – es bleibt beim Sachschaden

Die Wehrleute waren rasch vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. - Foto: © FF Kematen/Pfitsch

Es war 16.30 Uhr, als die Freiwilligen Feuerwehren von Kematen/Pfitsch und St. Jakob/Pfitsch alarmiert worden sind: In Rain war in einer kleinen Wohnung – die sich im obersten Stock eines alten Bauernhauses befindet – ein Feuer ausgebrochen. Angeblich soll ein Kurzschluss der Auslöser für den Brand gewesen sein.Die Bewohnerin der Wohnung brachte sich und ihre Kinder umgehend in Sicherheit und alarmierte anschließend die Wehrleute, die den letztendlich überschaubaren Brand rasch unter Kontrolle bringen konnten.Die Einsatzkräfte waren während des Einsatzes mit Atemschutzmasken ausgerüstet, da es durch den Brand zu sehr starker Rauchbildung kam.Auch der Sachschaden hält sich nach ersten Informationen in Grenzen: Die Wohnung sei lediglich stark verrußt, aber nicht größer beschädigt.Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Wehrleute beendet.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kematen/Pfitsch und St. Jakob/Pfitsch sowie das Weiße Kreuz.