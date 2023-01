Ein Ofen war in Brand geraten. - Foto: © FFW Salurn

Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 7 Uhr: In der Trientstraße in Salurn war ein Ofen in der Küche eines Wohnhauses in Brand geraten. Es kam zu starker Rauchentwicklung.Sofort wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Salurn, Neumarkt, Kurtinig und Salurn/Zug Gfrill alarmiert. Laut Informationen der Einsatzkräfte bestand ein großes Risiko, dass die Flammen auf den Dachstuhl oder benachbarte Wohnungen übergreifen könnten.Allerdings gelang es den Wehrleuten, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Größere Schäden konnten so glücklicherweise verhindert werden.