Wohnungsbrand in St. Walburg rasch gelöscht

Um 14.33 Uhr ging der Alarm bei den Feuerwehren ein. Ein Feuer war in einer bewohnten Wohnung in St. Walburg aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Sämtliche Feuerwehren der Umgebung rückten daraufhin aus.Mit Atemschutz betraten die Wehrleute das Haus und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Das Feuer könnte vom Kamin ausgegangen sein. Der Schaden hält sich in Grenzen.Bei den Nachlöscharbeiten schnitten die Wehrleute Teile des Dachs auf, um nach Glutnestern zu suchen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Walburg und St. Nikolaus/Ulten. Die Feuerwehr St. Pankraz wurde alarmiert, aber nicht mehr gebraucht, weil der Brand bereits unter Kontrolle war.