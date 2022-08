Wolf bringt einen begeisterten Schafzüchter zur Verzweiflung Wolf bringt einen begeisterten Schafzüchter zur Verzweiflung

Seit mehr als einem Monat gibt es im Bereich Drei Seen bis Kuppelwieser Alm im Ultental für die Schafe keine Ruhe mehr. Ein oder mehrere Wölfe haben bisher an die 25 Schafe gerissen. Am Sonntag hat Luis Staffler vom Oberegghof in St. Walburg bei der Innerfalkomai Alm eines seiner Schafe schwer verletzt gefunden. Er musste es notschlachten.