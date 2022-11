„Wolf ist 20 Meter neben dem Spielplatz vorbeispaziert“ – Video

Wölfe immer öfter in besiedelten Gebieten

Es war am heutigen Samstag und 10 Uhr Vormittag, als ein Wolf seelenruhig durch die Seiser Alm spazierte. „Unser Betriebe ist geschlossen und da es gestern geschneit hat, waren unsere Kinder am Spielplatz beim spielen“, sagt Walter Demetz, Wirt der Schgaguler Schweige, im Gespräch mit STOL.Plötzlich ist der Wolf rund 20 Meter neben dem Spielplatz vorbeispaziert. „Unser Hund hat ihn dann vertrieben.“ Und es war nicht das erste Mal, dass in dieser Gegend ein Wolf unterwegs war, sagt Demetz: „Im Sommer hat er hier 3 unserer Schafe gerissen.“Dass die Wölfe die Scheu vor besiedelten Gebieten verloren haben, zeigen auch die Beispiele der vergangenen Tage: Am Freitag haben 4 Wölfe mitten in Prags ein 10 Monate altes Kalb zerfleischt (mehr dazu lesen Sie hier). Und in Lappach wurde ein 3 Wochen altes Kalb von einem Wolf durch einen Kehlbiss getötet – das Kalb wurde direkte neben dem Stall gefunden.