Wolfsrisse am Pfunderer Höhenweg

Schon wieder Wolfsrisse: In Pfunders wurden Armin Huber, Bauer am Wiesenhof, 3 seiner Schafe sowie 1 Lamm, am Wochenende nahe der Gampisalm unmittelbar am Pfunderer Höhenweg von einem Wolf gerissen. Laut der Forststation Mühlbach sind die Bissspuren und Abdrücke eindeutig auf einen Wolf zurückzuführen, auch wenn die Ergebnisse der DNA-Proben noch ausständig sind.