Die Wehrleute brachten das Auto ins Freie. - Foto: © FFW Wolkenstein

Ein Gast des Hotels war gegen 1.40 Uhr gerade dabei, sein Auto in der Garage zu parken, als es in Flammen aufging. Sofort rückte die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein aus.Mit Atemschutz betraten die Wehrleute die Garage und löschten den Brand in kurzer Zeit und verhinderten damit, dass die Flammen auf das Hotel übergriffen. Anschließend brachten sie das Auto ins Freie.Außer dem Auto wurde bei dem Brand nichts beschädigt. Es gab auch keine Verletzten. Nach rund 2 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Wolkenstein auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri.