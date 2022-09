Zahlreiche Straftäter aus Südtirol ausgewiesen

In den vergangen Monaten hat die Quästur in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Migration groß angelegte Kontrollen durchgeführt, um straffällige illegale Einwanderer ausfindig zu machen. Die Kontrollen konzentrierten sich in erster Linie auf das Bahnhofsareal und weitere Gebiete, in denen es häufig zu Straftaten kommt.Am gestrigen Montag haben die Beamten der Bozner Quästur einen marokkanischen Straftäter ausgewiesen, der sich illegal in Italien aufhielt und wegen mehrfacher Straftaten angeklagt war. Hehlerei, Misshandlung und Diebstahl sind nur einige der Delikte, mit denen der Mann negativ auffiel. Der Straftäter wurde in ein Abschiebezentrum gebracht, von wo aus er dann in sein Heimatland ausgeflogen wird.Ein tunesischer Staatsbürger, der wegen Diebstahl, Raub und Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt wurde, konnte vor Kurzem an einem abgelegenen Ort in der Nähe des Eisacks geschnappt werden. Er wurde zusammen mit einem Landsmann, der beim Drogenhandel im Bahnhofspark erwischt wurde, verhaftet und ebenfalls in ein Abschiebezentrum gebracht.Insgesamt wurden bei den Kontrollen in den vergangenen Monaten 61 Ausweisungen verhängt. 27 Personen hatten mit kleineren Delikten auf sich aufmerksam gemacht und wurden in der Folge dazu aufgefordert, das Staatsgebiet zu verlassen. Die übrigen 34 ausländischen Straftäter, die wegen schwerer wiegenden Verbrechen als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft wurden, sind von der Staatspolizei in Abschiebezentren gebracht worden, wo sie auf ihren Flug in die Heimat warten.