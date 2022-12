Zerzer: „120 Mitarbeiter haben wir verloren“

197 Mitarbeiter wieder an ihrem alten Arbeitsplatz

Insgesamt 120 Mitarbeiter gekündigt

Mit der Einführung der Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen gingen auch einige Suspendierungen einher. Wer sich nämlich nicht impfen ließ, musste seinen Arbeitsplatz verlassen – wurde also suspendiert.Seit dem 2. November können diese Mitarbeiter nun aber wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren – insgesamt handelt es sich in Südtirol um 208 Personen.Mittlerweile sind von diesen 208 Personen 197 Mitarbeiter wieder in den Dienst zurückgekehrt, wie Zerzer zu STOL sagt. „10 Mitarbeiter haben gekündigt und eine Person ist momentan noch nicht wieder an ihrem Arbeitsplatz.“Es seien aber nicht nur diese 10 Mitarbeiter, die gekündigt haben, sagt Zerzer. Denn schon während der Pandemiezeit haben 108 Personen im Sanitätswesen gekündigt, sagt Zerzer. „Das sind ebenfalls Mitarbeiter, die aufgrund der Impfpflicht vorübergehend suspendiert worden sind.“Insgesamt, so Zerzer, „haben wir 120 Mitarbeiter aufgrund der Suspendierungen verloren“.Dieser Mitarbeiterverlust wiegt wohl umso schwerer, da auch das Gesundheitswesen, wie die meisten anderen Bereiche, unter starkem Arbeitskräftemangel leidet.