Zündschlüssel umgedreht – vom Auto bleibt nur verkohlter Rest

Was für ein Schock für 2 Leute in Neumarkt am Freitagmittag: Sie wollten gerade ihr geparktes Auto starten, da schlugen ihnen aus dem Motorraum auch schon Flammen entgegen. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Auto brannte aus.