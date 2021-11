Zugkontrolleur bedroht – 32-Jähriger angezeigt

Die Beamten wurden von einem Zugkontrolleur alarmiert, der auf der Strecke von Meran nach Mals von einem 32-jährigen Mann mehrfach verbal attackiert und bedroht worden war. Der in Meran wohnhafte Mann war ohne Zugticket unterwegs und weigerte sich, dem Kontrolleur seine Identität preiszugeben.Als der Zug in Spondinig Halt machte, wurde der uneinsichtige Fahrgast von den Carabinieri in Empfang genommen und angezeigt. Die Carabinieri machen darauf Aufmerksam, dass es sich bei der Aggression gegen einen Zugbegleiter nicht um einen Einzelfall handelt, sondern diese immer stärker zunehmen.

