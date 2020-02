„Zum Glück haben wir die Feuerwehr“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Im Interview mit STOL erzählt Spiess, dass er mithilfe seines Gartenschlauches den Kampf gegen die Flammen aufnahm.Allerdings konnte er gegen das enorme Feuer nicht viel ausrichten. Umso glücklicher war er, als die Feuerwehr eintraf und diese den Einsatz in gewohnt professionellen Art bravourös meisterte.Spiess' Restaurant 37 sei evakuiert worden, sagte Spiess im STOL-Interview und werde nun entlüftet. Spätestens am Abend will er seine Gäste wieder empfangen.

