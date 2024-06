Zum wiederholten Mal: Quästor schließt „Bar Cristallo“

Die 15-tägige Schließung sei zum wiederholten Male wegen schwerwiegender Sicherheitsprobleme – sowohl für die Ordnungshüter als auch für die Bevölkerung – notwendig geworden. Schon 2023 war die „Bar Cristallo“ in der Bozner Palermostraße 2 Mal vom Quästor geschlossen worden.Laut der Pressemitteilung der Quästur mussten die Polizeikräfte in den vergangenen 2 Monaten – und verstärkt auch in den vergangenen 2 Wochen – immer wieder zu Kontrollen ausrücken.Zum Stammpublikum der Bar zählten nämlich mehrere vorbestrafte Personen, die unter anderem wegen Drogenhandel, Hehlerei, Raub, Schlägereien, Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und anderer Straftaten belangt worden waren.So musste eine Streife der Polizei am 8. Juni ausrücken, nachdem eine Person ausländischer Herkunft von einer 2. Person mit Migrationshintergrund ins Gesicht geschlagen worden war, als er ablehnte, ihm Drogen abzukaufen.Diese war jedoch nur eine von vielen Episoden, die vor allem auch für die Anrainer zur wahren Belastung wurden und zu zahlreichen Beschwerden führten.Offensichtlich lag dem Betreiber der Bar und dessen Angestellten wenig daran, die Ermahnungen der Polizei ernst zu nehmen und die Situation zu bessern, schreibt die Staatspolizei Zusätzlich wurden bei Kontrollen mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt, die dem Arbeitsamt gemeldet wurden. So fehlte eine Umkleide für die Angestellten sowie eine Genehmigung für die im Inneren des Lokals installierte Überwachungskamera.Am heutigen Samstag hat Quästor Paolo Sartori erneut die Konsequenzen gezogen und eine sofortige Schließung der Bar verfügt. „Sollte sich die Situation in Zukunft nicht bessern, werde ich dazu überschreiten, die Lizenz endgültig zu entziehen. Die öffentliche Sicherheit und die Beruhigung der Bürger haben absolut Vorrang“, betont Sartori.