2 nächtliche Dachstuhlbrände im Oberpustertal

In den frühen Morgenstunden mussten die Feuerwehren gleich zweimal zu Bränden im Oberpustertal ausrücken. Der erste Brand brach gegen 1.30 Uhr im Dachstuhl eines Wohnhauses in Innichen aus. Dabei erlitt der 49-Jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung und musste mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus Innichen gebracht werden.





Wenige Stunden später wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Wohngebäude in Toblach gerufen. Auch dort war ein Dachstuhl kurz vor 4.30 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.Die Brandursache bleibt in beiden Fällen noch unklar.Insgesamt standen 8 Feuerwehren des Pustertals, der Notarztwagen und das Weiße Kreuz der Sektion Innichen und die Carabinieri im Einsatz.

jno