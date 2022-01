Zwillingsbrüder sterben: Einer geimpft, der andere nicht

Die 71-jährigen Zwillingsbrüder, Carlantonio und Paolo Mantovani, lebten in Cogozzo, einem Ortsteil von Viadana in der Provinz Mantua, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Beide starben nun an dem Coronavirus, wie der Pfarrer des Ortes in den sozialen Medien mitteilte.„Jeder kannte die beiden Brüder, auch, weil sie die Söhne des Dorflehrers waren“, schrieb der Pfarrer laut Ansa.„Wenige Tage nach dem Tod seines Zwillingsbruders beendete Carlantonio Mantovani sein irdisches Dasein“, heißt es auf der Seite der Pfarrei.Im Gegensatz zu seinem Bruder hatte Carlantonio 2 Dosen des Covid-Impfstoffs erhalten. Trotzdem starb er nur wenige Tage nach dem Tod seines Zwillingsbruders im San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand.

stol