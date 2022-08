Zwischen Kunst und Kultur: Grödner Kunstmesse geht in die nächste Runde

Rund 200 Werke von 28 UNIKA-Mitgliedern aus Bildhauerei, Drechslerei, Malerei und Fotografie werden am ersten Septemberwochenende zu bewundern sein. Im Rampenlicht stehen dabei 4 Kunstschaffende und ihre Werke – Veronica Caterisano, Florian Tschurtschenthaler, Patrick Obkircher und Rupert Elias Kreuzer – junge Talente, welche erst kürzlich unter dem neuen Präsidenten Matthias Kostner dazugekommen sind und frischen Wind in die Künstlervereinigung bringen.Zum Auftakt der Messe findet am 31. August um 18 Uhr die Vernissage statt, bei der die Gäste vorab einen Einblick in die Ausstellungsstücke erhalten. Ein weiteres Highlight ist die UNIKA’s Long Night: Unter dem Motto ¡Noche UNIKA! wird am 2. September, von 20.30 bis 23.30 Uhr, mit lateinamerikanischen Klängen, Tänzen und leckeren Cocktails für Stimmung gesorgt.Die Ausstellung gilt für das Grödner Kunsthandwerk jedes Jahr als Höhepunkt seines Schaffens und ist die einzige Kunstmesse der Region Trentino-Südtirol, die seit 28 Jahren ohne Unterbrechungen stattfindet.Kaufen kann man die Tickets direkt vor Ort oder erstmals auch online unter www.unika.org und www.valgardena.it . Der Preis für die Kunstmesse beträgt 10 Euro (unter 18 Jahren kostenlos) und für die UNIKA’s Long Night 15 'Euro inklusive Cocktail (unter 13 Jahren kostenlos). Allen Gästen steht zudem ein gratis Shuttledienst zur Verfügung, der regelmäßig vom kleinen Antoniusplatz in St. Ulrich zum Tennis Center in Runggaditsch und wieder retour fährt.1. bis 4. September, St. Ulrich/Runggaditsch, Tennis Center, 10 bis19 Uhr