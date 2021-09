„Bavarian Classics“ spielen zugunsten des Bäuerlichen Notstandsfonds

Ein Benefizkonzert auf höchstem Niveau erwartet die Gäste der „Bavarian Classics“ am kommenden Freitag, 10. September 2021 um 20 Uhr in der Cusanus-Akademie in Brixen. Die 1992 in München gegründeten „Bavarian Classics“ sind ein klassisches Symphonieorchester mit 50 Laienmusikern und professionellen Musikern, die sich als Dirigenten und Solisten beteiligen.