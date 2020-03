Club Alpbach sucht talentierte Südtiroler für 2020

Bereits zum 15. Mal schickt der CASA Stipendiaten in das Denkerdorf Alpbach. Ausgewählt werden Studierende und junge Berufstätige mit Südtirolbezug per Online-Ausschreibung Die Bewerbungen in Form von Motivationsschreiben und Lebenslauf für ein Vollstipendium im Wert von 1600 Euro können bis 31. März um 23:59Uhr eingeschickt werden.CASA-Präsidentin Bibimaya Larice unterstreicht, dass es dem Club ein Anliegen sei „jungen Studierenden und Berufstätigen in und aus Südtirol die Teilnahme am Festival der Ideen zu ermöglichen, um so Jugendpartizipation und kritisches Denken zu fördern“.Es ginge jedoch bei der Bewerbung nicht ausschließlich um gute Noten, sondern vielmehr auch um Eigeninitiative, Kreativität und Vielfalt.Die wachsenden Teilnehmerzahlen und die steigende Internationalität des Forums deuten darauf hin, dass sich die rund zweiwöchige interdisziplinäre Konferenz als international anerkannte Plattform für einen interdisziplinären Austausch etabliert hat.Weiteres feiert das EFA sein 75-jähriges Bestehen, das sich im heurigen Generalthema „Fundamentals“ wiederspiegelt. Es sind Diskussions- und Gesprächsformate, Workshops und die vermehrte Einbindung der Stipendiaten bei der Auswahl und Organisation der unterschiedlichen Events vor Ort geplant.

stol