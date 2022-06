Peter Paul Rigler begann 1841 das Deutschordens-Noviziat und legte 1842, am 9. Juni, vor 180 Jahren in der Deutschhauskirche zu Bozen die Feierlichen Ordensgelübde ab – er war der „Erneuerer“ des Deutschen Orden. + Von Othmar Parteli

Peter Riglers Grab ist in der Ordensgruft auf dem Friedhof an der Pfarrkirche in Niederlana. Schon seine Zeitgenossen hielten ihn für einen Heiligen. - Foto: © privat