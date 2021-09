Die Wärme auf die Straße tragen

Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit für gleiche Lebenschancen, gleiche Voraussetzungen, geteilte Lasten und Solidarität sowie den Kampf gegen Gewalt an Mädchen und Frauen hochzuhalten. Neben der Politik haben wir auch als Zivilgesellschaft die Aufgabe, Gleichberechtigung voranzutreiben, das Thema Care verstärkt in den Blick zu nehmen und soziale Ungleichheiten zu beseitigen. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass plötzlich sehr viel Geld da ist, Entscheidungen schnell und unkompliziert getroffen werden können, kreative Lösungen gefunden werden.