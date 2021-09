#EineVonUns

Stopp Femizide: Teil I. NiUnaMenos, NonUnaDiMeno, NotOneLess, nichtEineweniger, nicht ein Mord an Frauen mehr. So lauteten weltweit die Slogans zum 8. März, dem Internationalen Frauentag. Und weiter: Wir wollen uns lebend/ig! Rühren sie eine an, rühren sie alle an! Jede von euch – eine von uns. + Von Heidi Hintner