„Freiwillig eingegangene Verpflichtungen“

Aufgrund dieser letzten britischen Initiative kam es dann innerhalb der nächsten Wochen zur italienisch-österreichischen Übereinkunft. Das, was Italiener und Österreicher in Paris vorlegten, die taktischen Varianten, wie am besten vorzugehen war, um dies dann auch – und das war eben wichtig – im Friedensvertrag zu verankern, all dies wurde sehr intensiv mit den Engländern in Paris besprochen, auch wenn ihnen Alcide De Gasperi und Karl Gruber dann die letzte Fassung des Abkommens vor der Unterzeichnung nicht mehr vorlegten.