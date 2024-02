Samentüten-Aktion: Lese- und Schreibkompetenzen gedeihen lassen

Infostand am Kornplatz in Bozen

Tag der Muttersprache

Auch in Südtirol gibt es nämlich, entgegen vieler Erwartungen, Menschen jeden Alters und jeder sozialer Schicht, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Das Projekt "Besser lesen und schreiben" widmet sich der Unterstützung dieser Personen mit geringer Literalität, um deren Zurechtkommen in der modernen Gesellschaft und Lebensqualität zu verbessern. Durch gezielte Maßnahmen werden in den kostenlosen Unterstützungsstellen in Bozen, Bruneck und Schlanders individuelle Lernwege eröffnet und das Selbstbewusstsein gestärkt.Die Aktion der Samenverteilung in den Gärtnereien soll für dieses Phänomen der geringen Literalität sensibilisieren und dabei die Idee verdeutlichen, dass Bildung wie eine Blume ist: Sie benötigt Pflege, Aufmerksamkeit und Zeit, um zu gedeihen.Zusätzlich zu dieser Aktion wird am Kornplatz in Bozen ein Infostand aufgestellt, an dem Interessierte die Möglichkeit haben, sich nicht nur über die Unterstützungsstellen für Menschen mit geringer Literalität zu informieren, sondern auch über das Phänomen selbst und die Auswirkungen, die Betroffene im Alltag widerfahren.Der internationale Tag der Muttersprache ist ein von der Unesco ausgerufener Gedenktag zur "Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit". Er wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar ausgetragen.