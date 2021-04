Diese vielen „Gesichter der Kultur“ freuen sich auf EUCH!

Insgesamt sind es 72 verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die stellvertretend für die Live-Bühnenkunst, einen NEUSTART ankündigen. Sie kommen vom Schauspiel, der Musik, Tanz, Regie, Kostüm- und Bühnenbild, Maskenbild, Licht- und Tontechnik, aber auch Figurentheater und selbst ein DJ ist als Live-Act-Performer dabei.„Ohne Kultur ist nicht alles nichts, aber Kultur schafft das, was wir jetzt brauchen: eine Verbindung zwischen Welten, Zeiten, Kulturen, Sprachen, Ideologien, Religionen, Gegensätzen, Gemeinsamkeiten...“, so die Initiatoren von FABRIK AZZURRO und PERFAS (Performing Artists South Tyrol).STOL stellt heute die nächsten 18 der 72 Künstlerinnen und Künstler, stellvertretend für ihre Branche, in einer weiteren Bildergalerie vor. Schauen und lesen Sie, was sie zu sagen haben!Die heutigen 18 Künstlerinnen und Künstler noch einmal namentlich genannt:01 Max von Milland02 Jasmin Mairhofer03 Mario Punzi04 Ingrid Lechner05 Markus Doggi Dorfmann06 Viktoria Obermarzoner07 Daniel Faranna08 Patrizia Pfeifer09 Irene Troi10 Joe Chiericati11 Christina Khuen12 Nina Duschek13 Philipp Schwarz14 Sara Burchia15 Andrea Cozzo16 Eva Kuen17 Zita Pichler18 Chris KaufmannWeitere Bildergalerien der Künstlerinnen und Künstler folgen in der kommenden Woche. Bis dahin schauen Sie doch auch live vorbei.in Bozen an der Talferbrückein Meran an der Fußgängerbrücke zum Thermenplatzin Brixen an der Adlerbrückein Bruneck an der Sparkassenbrücke/Dantestraße

