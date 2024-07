Euregio-Blasmusiktalente auf Konzerttournee

Den Konzerten geht eine intensive Probenwoche voraus: Ab heute, Samstag, bereiten sich 60 talentierte Nachwuchsmusiker im Kulturzentrum Toblach auf die Auftritte vor. „Dass hier junge Orchestermitglieder aus den Euregio-Ländern eine gemeinsame Woche verbringen, entspricht ganz dem Motto ‚Grenzen überwinden‘“, sagt der aktuelle Euregio-Präsident, Landeshauptmann Arno Kompatscher.Das von den Dirigenten Hannes Schrötter (Südtirol), Andreas Waldner (Tirol) und Franco Puliafito (Trentino) zusammengestellte Programm beweist erneut den universellen Charakter der Musik als Sprache der Welt: unter anderem mit Ludwig van Beethovens Europahymne, Auszügen aus Gustav Mahlers Symphonie Nr. 5 sowie Werken zeitgenössischer Komponisten aus den USA, Japan, Frankreich, Oberösterreich und Tirol.Zu hören ist das Euregio-Jugendblasorchester am 26. Juli, um 17.30 Uhr in Riva del Garda (Festung „Rocca di Riva“, am 27. Juli, um 18 Uhr im Euregio-Kulturzentrum Toblach und zum Abschluss am 28. Juli um 10.30 Uhr im Innenhof der Hofburg in Innsbruck.