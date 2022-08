Ein Bauarbeiter, die Mafia und das Geheimnis des Pressknödels Ein Bauarbeiter, die Mafia und das Geheimnis des Pressknödels

„Speckknedlmafia“: So heißt der erste Kinofilm, den Markus Ausserhofer gedreht hat und der ab 8. September in den Kinos in Bruneck, Bozen und Algund zu sehen ist. Der 28-Jährige aus Pfalzen hat den Film gemeinsam mit Markus Zimmerhofer aus Percha produziert. Ein Gespräch mit dem jungen Filmemacher über seinen Film, seine Ziele und über die Filmbranche. + Von Manuel Raffin