Groschups Klassiker zum Wiedersehen: „High Noon“ (12 Uhr Mittags)

Auch so viele Jahre nach seine Uraufführung hat Fred Zinnemanns Film, der unlängst digital restauriert wurde, nichts von seiner Wirkung eingebüßt. In Trumps Amerika und vor dem Hintergrund des zunehmenden Rechtsrucks in unserer Gesellschaft wirkt die Geschichte eines sozialen Zersetzungsprozesses aktuell wie noch nie. + Von Helmut Groschup